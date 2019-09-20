«Хьюстон» подпишет контракт с Сефолошей

Руководство «Хьюстон Рокетс» договорилось о подписании контракта со швейцарским форвардом Табо Сефолошей, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. Баскетболист работает с командой из Техаса в тренировочном лагере и, судя по всему, заслужил доверие тренерского штаба.

35-летний Сефолоша — 13-й номер драфта НБА 2006 года. Всего в НБА за его плечами 13 сезонов. За это время он защищал цвета «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер», «Атланты Хоукс», а в последние два года выступал за «Юту Джаз».

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 встречах, набирая в них 3,8 очка и собирая 2,5 подбора. В летнее межсезонье Сефолоша получил статус свободного агента.