«Хьюстон» подпишет контракт с Сефолошей
Руководство «Хьюстон Рокетс» договорилось о подписании контракта со швейцарским форвардом Табо Сефолошей, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. Баскетболист работает с командой из Техаса в тренировочном лагере и, судя по всему, заслужил доверие тренерского штаба.
35-летний Сефолоша — 13-й номер драфта НБА 2006 года. Всего в НБА за его плечами 13 сезонов. За это время он защищал цвета «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер», «Атланты Хоукс», а в последние два года выступал за «Юту Джаз».
В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 встречах, набирая в них 3,8 очка и собирая 2,5 подбора. В летнее межсезонье Сефолоша получил статус свободного агента.
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