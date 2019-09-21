Карузо: не ощущаю себя парнем, который выступает за «Лейкерс»
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо поделился мнением, почему он является любимцем болельщиков «озёрников». По словам Карузо, болельщики видят в нём одного из них.
«Думаю, то, что нравлюсь калифорнийским болельщикам связано с тем, что я делаю на площадке. В каждом матче выхожу и выкладываюсь на все сто процентов. Людям это нравится. Есть и ещё один момент: я выгляжу как обычный человек, которого можно легко встретить на улице. Наверное, людям нравится, что они видят во мне одного из них.
Чувствую себя обычным человеком. Когда где-то гуляю, не думаю о том, что у меня рост 195 см. Не ощущаю себя парнем, выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс», — приводит слова Алекса Карузо Bleacher Report.
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