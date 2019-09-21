Джефферсон: Леброн лучше Брайанта, тут без вариантов
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Ричард Джефферсон считает, что Леброн Джеймс является более сильным игроком, чем Коби Брайант.
«Коби Брайант — величайший баскетболист, один из величайших игроков всех времён. Но вы никогда не будете сравнивать пять чемпионских титулов Брайанта с тремя титулами Леброна Джеймса. Леброн никогда не был вторым игроком в своей команде, ни разу за карьеру. Тут просто без вариантов, Леброн лучше Брайанта», — приводит слова Ричарда Джефферсона Fadeaway World.
Ранее Коби Брайант заявлял, что Шакил О'Нил был более сильным игроком, чем он, когда они выступали в одной команде. Брайант и О'Нил вместе взяли три титула с 2000 по 2002 год, а в 2009 и 2010 годах Коби побеждал уже без Шакила.
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