В НБА ужесточили правило тамперинга

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации одобрил поправки, которые должны обеспечить соблюдение правила тамперинга, сообщает ESPN. Отныне у комиссионера НБА Адама Сильвера появится возможность забирать у представителей клубов устройства связи для проверки наличия нарушений. За нарушения правил будут серьёзные наказания — отстранение руководителей от должности, потеря драфт-пиков, аннулирование контрактов.



Напомним, правило запрещает представителям клубов каким-либо образом влиять на игроков и предлагать им подписание контрактов до открытия рынка свободных агентов, если у игрока несть действующий контракт с другим клубом НБА.

Новые положения правил НБА были приняты единогласно.