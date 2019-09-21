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В НБА ужесточили правило тамперинга

В НБА ужесточили правило тамперинга
Баскетбол / НБА 0

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации одобрил поправки, которые должны обеспечить соблюдение правила тамперинга, сообщает ESPN. Отныне у комиссионера НБА Адама Сильвера появится возможность забирать у представителей клубов устройства связи для проверки наличия нарушений. За нарушения правил будут серьёзные наказания — отстранение руководителей от должности, потеря драфт-пиков, аннулирование контрактов.

Напомним, правило запрещает представителям клубов каким-либо образом влиять на игроков и предлагать им подписание контрактов до открытия рынка свободных агентов, если у игрока несть действующий контракт с другим клубом НБА.

Новые положения правил НБА были приняты единогласно.

Источник: ESPN US

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