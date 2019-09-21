«Нижний Новгород» обыграл бронзового призёра чемпионата Германии
Сегодня, 21 сентября, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» провёл второй товарищеский матч на международном турнире в Китае. Соперником нижегородцев был бронзовый призёр чемпионата Германии, завсегдатай еврокубков «Ольденбург».
Невзирая на статус соперника, подопечные Лукича уверенно вели игру с первой четверти и сумели победить в каждой десятиминутке. Благодаря этому «Нижний Новгород» одержал победу с разгромным счётом — 86:61. Этот успех стал первым для команды на турнире в Китае. Завтра, 22 сентября, российская команда встретится с «Гуандун Тайгерс».
«Нижний Новгород» — «Ольденбург» — 86:61 (18:14, 21:17, 27:21, 20:9).
Напомним, вчера, 20 сентября, «Нижний Новгород» в товарищеской встрече уступил «Синьцзян Флайинг Тайгерс» — 93:106.
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