Банки прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» на турнире в Турции

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился впечатлениями от победы своей команды в товарищеском матче над «Тофашем», которая принесла краснодарцам и общую победу на международном товарищеском турнире в Бурсе.
«Получился довольно сложный матч. Наша команда попыталась показать, что мы наработали на этом сборе, но соперник был не из лёгких. Вы знаете, что у «Тофаша» хороший ростер, и в первые минуты наша команда столкнулась с небольшими трудностями, но шаг за шагом мы нашли свою игру, стали контролировать щиты, да и в целом заиграли более уверенно на всех позициях.
По итогам турнира, хочу отметить, что команда показала, что у нас есть хорошее будущее. Хотелось бы подчеркнуть, что несколько игроков сыграли свои первые матчи на сборе, но своим желанием и готовностью бороться за каждый мяч они показали, что переполнены желанием и очень рады присоединиться к команде. Впереди у нас ещё две товарищеские игры, чтобы показать лучший баскетбол, ещё больший уровень сыгранности и желания, движемся к сезону по намеченному плану», — приводит слова Банки официальный сайт «железнодорожников».
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