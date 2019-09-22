«Барселона» и «Реал» пробились в финал Суперкубка Испании
21 сентября в Испании состоялись полуфинальные матчи Суперкубка Испании. В первом из них «Барселона» обеспечила себе путёвку в финал, обыграв «Валенсию» — 71:65. Ключом к победе каталонцев стала уверенная игра новобранцев. Так, экс-защитник ЦСКА Кори Хиггинс записал в актив 15 очков, а прибывший из «Милуоки Бакс» Никола Миротич набрал 14 баллов.
В решающем матче за трофей «Барселона» встретится с «Реалом». Мадридцы в полуфинальном поединке разгромили «Фуэнлабраду» — 116:61. Уже после первой половины матча «Реал» вёл в счёте с разницей в 31 очко. Лучшим в составе «Королевского клуба» стал Джейси Кэрролл, набравший 18 очков, 13 очков записал себе в актив новобранец команды, экс-форвард «Химок» Джордан Микки.
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