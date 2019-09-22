Паркер: в НБА сейчас золотая эра разыгрывающих защитников
Бывший разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» четырёхкратный чемпион НБА в составе техасской команды Тони Паркер считает, что нынешнее время — золотая эра разыгрывающих в НБА.
«Думаю, что баскетбол сейчас в полном порядке. Ощущение, что это золотая эра разыгрывающих защитников. В лиге множество по-настоящему классных игроков этого амплуа. Собираюсь смотреть баскетбол и получать удовольствие. Год будет захватывающим», — приводит слова французского баскетболиста Clutch Points.
Тони Паркер завершил карьеру по окончании минувшего сезона. Он является шестикратным участником Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2007 года и лучшим европейским баскетболистом года НБА в 2007 и 2013 годах.
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