В НБА хотят изменить расписание рынка свободных агентов

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что в лиге заинтересованы в изменении расписания рынка свободных агентов.

«Адам Сильвер сказал, что в лиге всё ещё заинтересованы в изменении расписания рынка свободных агентов. Он сказал, что интерес между лигой и игроками обоюдный, но НБА не может принять решение в одностороннем порядке», — приводит слова Сильвера обозреватель Кит Смит на своей странице в «Твиттере».

Напомним, новый регулярный чемпионат НБА стартует в ночь на 23 октября мск. Действующие чемпионы лиги в лице «Торонто Рэпторс» сыграют с «Нью-Орлеан Пеликанс». А центральный матч дня состоится в Калифорнии. Значительно обновивший состав «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».