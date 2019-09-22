Бывший генеральный директор «Химок» назвал 5 лучших игроков в истории клуба
Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков назвал свою версию пятёрки лучших игроков в истории команды из Московской области.
«Топ-5 игроков в истории «Химок»? Виталий Фридзон, Тимофей Мозгов, Мелвин Букер, Келли Маккарти, Карлос Дельфино. Последний был самым талантливым. Отдельно бы я отметил Сергея Моню. Он стал знаковым человеком для клуба, отдав «Химкам» много лет. Серёжа всегда вёл себя порядочно и на сто процентов заслужил любовь и уважение болельщиков. Что касается Шведа, не могу назвать его лучшим игроком Европы, но он самый яркий.
Лучший тренер в истории «Химок»? Я бы всё же сказал тёплые слова про Серджио Скариоло. Его заслуга в том, что Тимофей Мозгов стал тем, кем он стал", — приводят слова Бычкова «Известия».
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