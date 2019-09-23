Банки: уверен, Кулагин скоро полноценно вернётся в строй и будет помогать клубу
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки рассказал о состоянии здоровья защитника Дмитрия Кулагина.
Напомним, россиянин восстанавливается после операции, связанной с отслоением сетчатки обоих глаз. Из-за проблем со здоровьем игрок пропустил Кубок мира, который проходил с 31 августа по 15 сентября в Китае.
«Мы помним про его операцию и сейчас не даём ему работать в полном контакте. Потому что могут быть проблемы в случае неудачного стыка. Но не забывайте: он боец, который всегда хочется соревноваться. Поэтому уверен, что он скоро полноценно вернётся в строй и будет помогать нам в официальных играх», — приводят слова главного тренера «Известия».
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