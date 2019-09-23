Бывший босс «Химок»: наш баскетбол никогда не станет самоокупаемым

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков поделился мнением о ситуации, сложившейся в настоящее время в баскетболе в России. Бычкова спросили, когда российский баскетбол сможет выйти на самоокупаемость.

«Если говорить правду, никогда. Я видел разные стадии развития российского баскетбола. Расскажу историю. Однажды мы нашим менеджерским составом ездили в Вашингтон, были на базе «Уизардс», в их офисе.

После этой поездки у меня сложился пазл, почему клубы НБА так много зарабатывают. Они получают огромные деньги от ТВ-контрактов. У наших клубов этой статьи дохода просто нет. К тому же там высокие цены на билеты, клубную атрибутику, и на всё это есть спрос.

А теперь представьте себе ситуацию, как это будет работать у нас. Если мы сделаем цены на билеты от 3 тыс. рублей, кто пойдёт у нас на баскетбол? На матчи будут ходить по 5-10 человек. Даже в Москве эта цифра не перевалит за сотню», — цитируют Бычкова «Известия».