Белорусская баскетболистка — о «Движении вверх»: зачем снимать такое дерьмо?

Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко поделилась впечатлениями, оставшимися после просмотра фильма «Движение вверх», повествующего о победе сборной СССР по баскетболу над командой США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

«Каждый, кто начинал заниматься баскетболом в СССР, знал о том знаменитом финале олимпийского турнира в Мюнхене. На нём выросли поколения игроков, и я не исключение. И когда я за год-полтора до премьеры узнала, что такой фильм делается, то ждала его с нетерпением. Была уверена, что буду сидеть в зрительском кресле и смотреть не отрываясь. Сопереживать, плакать, не знаю, испытывать уйму эмоций. А на деле получилось так, что я останавливала запись раз пять. По сути, просто заставила себя досмотреть фильм до конца.

И вот села потом и подумала: «Зачем снимать такое дерьмо?» Они просто сломали моё детское ещё представление о том удивительном миге из далёкого 1972 года. Раздавили ногой, потоптались и ушли.

Все игроки — спекулянты, на улице с какими-то чёрными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас — предатель, всё хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом.

Я понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени», — цитирует Веремеенко «Прессбол».