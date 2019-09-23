Банки оценил перспективы Мотовилова в «Локомотиве-Кубань»

Сегодня, 23 сентября, руководство «Локомотива-Кубань» объявило о подписании трёхлетнего контракта с защитником сборной России Григорием Мотовиловым. Наставник кубанцев Лука Банки оценил перспективы молодого игрока в новой команде, подчеркнув, что в Краснодаре у Мотовилова будет всё необходимое для дальнейшего прогресса.

«Мотовилов — молодой амбициозный игрок, который своей игрой заслужил право выступать на самом высоком уровне. Мы очень рады, что Григорий выбрал для своего дальнейшего развития именно «Локомотив-Кубань». Уверен, что здесь он получит все необходимые условия для роста. Опыт товарищей по команде и высокий профессионализм работников клуба помогут ему на данном этапе.

Мы получили хорошего игрока с большими перспективами. Думаю, что Виталий Фридзон и Владимир Ивлев, с которыми он провёл много времени этим летом в расположении сборной России, помогут ему с адаптацией в новом коллективе", — цитирует специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».