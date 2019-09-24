Автор золотого броска России на ЧЕ-2007 стал главным скаутом «Бруклина»
Бывший игрок ЦСКА и сборной России по баскетболу Джон Роберт Холден получил должность в команде Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс». Холдена назначили директором по селекционной работе, сообщает пресс-служба команды.
В предыдущие сезоны 43-летний Холден отвечал за международный скаутинг в командах НБА «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Сиксерс».
Главным клубом в карьере Холдена-игрока стал ЦСКА, за который натурализованный баскетболист выступал с 2002 по 2011 год. В составе «армейцев» он дважды стал чемпионом Евролиги: в 2006 и 2008 годах.
Холден помог сборной России выиграть чемпионат Европы—2007. Именно его бросок на последних секундах финального матча принёс России победу над командой Испании со счётом 60:59.
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