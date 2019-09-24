УНИКС уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского

Сегодня, 24 сентября, в Москве стартовал традиционный международный товарищеский турнир Кубок Гомельского. В первом полуфинале встретились казанский УНИКС и пирейский «Олимпиакос».

Российская команда уверенно начала встречу и завершила первую четверть в свою пользу — 17:12. Во второй десятиминутке греки перехватили инициативу и ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом — 37:36. В третьем игровом отрезке «Олимпиакос» сумел совершить ещё один рывок и оторвался от казанцев на восемь очков — 56:48.

В заключительные десять минут матча УНИКС попытался отыграться, но сумел лишь сократить отставание — 66:70.

УНИКС — «Олимпиакос» – 66:70 (17:12, 19:25, 12:19, 18:14).

Во втором полуфинале турнира ЦСКА сыграет с «Промитеасом».