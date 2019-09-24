Блатт: моё сердце всегда останется со сборной России

Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт поделился впечатлениями от победы над УНИКСом в матче Кубка Гомельского (70:66), а также признался, что сборная России по-прежнему занимает место в его сердце.
«Спасибо большое за приём, здравствуйте все! Была хорошая игра. Нам противостоял сильный соперник. Думаю, со временем Казань будет играть лучше. Я видел сегодня очень жёсткую и конкурентоспособную команду. Хочу не забыть и поблагодарить организаторов турнира за то, что мы снова здесь, снова принимаем участие в Кубке имени Гомельского. Это один из лучших предсезонных турниров в Европе. Мы счастливы быть здесь и рады, что у нас сложились отличные взаимоотношения с ЦСКА.
Такие предсезонные игры – это очень здорово. Нам противостоит сильная команда. С отличным тренером. Игра получилась плотная, мы отработали взаимодействия, которые помогут нам успешно играть в Евролиге. Мы только недавно собрались вместе, нам по-прежнему не хватает Болдуина. Многие игроки пропустили большую часть предсезонной подготовки, поскольку играли на чемпионате мира.
Сегодня довольно сложная ситуация для меня. Я смотрю в другой конец комнаты. А там стоит Прифтис, с которым мы работали вместе, а сегодня мне пришлось играть против него. Мне очень не нравилась такая ситуация. А рядом с ним стоит Алекс Тайес, который играл у меня в «Маккаби», с которым мы выигрывали Евролигу. Ненавижу играть против него. В этом смысле сегодня был ужасный матч. А ещё я встретил сегодня одного из любимых своих игроков в составе сборной России, которую я тренировал, – Сергея Быкова.
Также хочу поздравить национальную российскую команду, которая отобралась в олимпийскую квалификацию. Желаю им большой удачи, моё сердце навсегда останется со сборной России", — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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