Кириленко не поставил Мозгова выше Мэлоуна и Стоктона, несмотря на титул НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который с 2001 по 2011 год выступал за клуб НБА «Юта Джаз», где ненадолго пересёкся с легендарными баскетболистами Карлом Мэлоуном и Джоном Стоктоном, рассказал, что чемпионский титул — это ещё не самое главное.
Кириленко сравнил Мэлоуна и Стоктона, которые так и не стали чемпионами НБА, с Тимофеем Мозговым, который завоевал титул в составе «Кливленд Кавальерс» в 2016 году. Вспомнил он и украинца Станислава Медведенко, двукратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Не всегда титул определяет твою карьеру, как бы странно это ни звучало. Например, Стоктон и Мэлоун в градации моей никогда не будут стоять ниже, чем условный Слава Медведенко, которого я очень люблю и уважаю, который выиграл два титула, или Тимофей Мозгов, который выиграл титул.
Титул не всегда определяет твою карьеру. Хотя несомненно, что это один из важнейших моментов, одна из важнейших заслуг, которые у тебя есть», — сказал Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket.
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