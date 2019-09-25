Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кириленко объяснил, почему российский баскетбол никогда не догонит НБА

Кириленко объяснил, почему российский баскетбол ни
Кириленко объяснил, почему российский баскетбол никогда не догонит НБА
Баскетбол / НБА 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, почему баскетбол в России никогда не пойдёт по пути Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы никогда не будем развиваться, как НБА, и у нас никогда не будет такого, как в НБА. Ни в НБА, ни в студенческом баскетболе. Для кого-то это может быть ударом – как же так, почему мы не стремимся к этому. Потому что у нас собственный путь развития.

У нас совсем другая экономическая модель страны. В Америке НБА – это абсолютно частный коммерческий спорт. У нас это государственная частная программа. Поэтому не нужно даже думать об этом, у нас абсолютно другой путь. Мы развиваемся по-другому», — сказал Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket.

Единую лигу ВТБ назвали самым богатым европейским чемпионатом
Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты клубов
Бывший босс «Химок»: наш баскетбол никогда не станет самоокупаемым
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент