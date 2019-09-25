Кириленко объяснил, почему российский баскетбол никогда не догонит НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, почему баскетбол в России никогда не пойдёт по пути Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы никогда не будем развиваться, как НБА, и у нас никогда не будет такого, как в НБА. Ни в НБА, ни в студенческом баскетболе. Для кого-то это может быть ударом – как же так, почему мы не стремимся к этому. Потому что у нас собственный путь развития.

У нас совсем другая экономическая модель страны. В Америке НБА – это абсолютно частный коммерческий спорт. У нас это государственная частная программа. Поэтому не нужно даже думать об этом, у нас абсолютно другой путь. Мы развиваемся по-другому», — сказал Кириленко в подкасте Wild Sport X Topbasket.

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