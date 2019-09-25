УНИКС уступил греческому «Промитеасу» на Кубке Гомельского

Казанский УНИКС уступил греческому «Промитеасу» в матче за третье место на Кубке Гомельского. Россияне удачно начали встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 8 очков. Второй игровой отрезок прошёл в равной борьбе и грекам удалось отыграть только одно очко отставания.



Однако уже после большого перерыва «Промитеасу» удалось выйти вперёд, к заключительной четверти поведя в счёте с разницей в одно очко. Четвёртая четверть осталась за УНИКСом, который перевёл встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказались греки — 12.8. Итоговый счёт встречи — 87:83 ОТ (18:26, 15:14, 22:14, 20:21, 12:8) в пользу «Промитеаса».



Напомним, в финале московский ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом».