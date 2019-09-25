Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

16 очков Йовича помогли «Химкам» победить «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

16 очков Йовича помогли «Химкам» победить «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Зелену Гуру» в матче открытия Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, завершив первую десятиминутку с преимуществом в три очка. Второй игровой отрезок также остался за «Химками» — к большому перерыву счёт на табло был 40:31 в пользу «Химок».

После большого перерыва гостям удалось выровнять ход игры, сведя третью четверть к ничейному исходу. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Зелена Гура» хоть и оказалась немного сильнее, но этого не хватило, чтобы нивелировать отставание. Итоговый счёт встречи — 79:75 (16:13, 24:18, 20:20, 19:24) в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стефан Йович, набравший 16 очков. В составе гостей 16 очков набрал Дрю Гордон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 20:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
79 : 75
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Химки: Букер, Тимма, Карасёв, Зайцев, Вяльцев, Йеребко, Моня, Йович, Барашков, Эванс, Вольхин, Дайр. Бертанс
Зелена Гура: Гордон, Зысковски, Трачик, Понитка, Хакансон, Маковский, Майер, Томассон, Замойски, Радич, Кошарек
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент