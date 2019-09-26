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Куртинайтис: впервые всей командой мы собрались только позавчера

Куртинайтис: впервые всей командой мы собрались только позавчера
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Зелена Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Рад, что выиграли. Первый матч всегда бывает нелегким, особенно учитывая нашу ситуацию с подготовкой и предсезонными играми. По большому счету, впервые всей командой мы собрались только позавчера, плюс четверо игроков не могут тренироваться из-за различных травм. В этом году мы поменяли десять человек и пока не создали команду, мыслящую одинаково, в чем и состоят наши проблемы.

Также у нас было мало помощи со скамейки, игроки делали детские ошибки, которые непозволительны при разнице в «+15». Это не вопрос давления или ответственности, просто надо играть собранно, чего нам сегодня не хватило. Самое главное, что победили», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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