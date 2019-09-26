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Седокова засмотрелась на Тимму, за «Химки» болели супергерои. Яркие фото с матча

Янис Тимма и Анна Седокова
Седокова засмотрелась на Тимму, за «Химки» болели супергерои. Яркие фото с матча
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

25 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» подмосковные «Химки» переиграли «Зелену Гуру» в матче открытия Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, завершив первую десятиминутку с преимуществом в три очка. Второй игровой отрезок также остался за «Химками» — к большому перерыву счёт на табло был 40:31 в пользу «Химок».

После большого перерыва гостям удалось выровнять ход игры, сведя третью четверть к ничейному исходу. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Зелена Гура» хоть и оказалась немного сильнее, но этого не хватило, чтобы нивелировать отставание. Итоговый счёт встречи — 79:75 (16:13, 24:18, 20:20, 19:24) в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стефан Йович, набравший 16 очков. В составе гостей 16 очков набрал Дрю Гордон.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Зелена Гура» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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