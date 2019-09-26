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Матч «Химки» — «Зелена Гура» посетило рекордное число зрителей

Матч «Химки» — «Зелена Гура» посетило рекордное число зрителей
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Матч открытия сезона Единой лиги ВТБ между подмосковными «Химками» и «Зеленой Гурой» из Польши посетили 5742 человека. Эта цифра стала рекордной для подмосковного клуба на домашних матчах за всю историю выступлений в турнире, сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно ещё об одной рекорде этой игры — форвард «Химок» Янис Тимма установил рекорд турнира по количеству трёхочковых бросков без единого попадания. Тимма совершил 11 бросков из-за дуги, но ни разу не попал.

«Химки» одержали победу в матче открытия очередного сезона Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» из Польши. Подмосковный клуб выиграл встречу со счётом 79:75. Следующий матч в рамках турнира «Химки» проведут на выезде 29 сентября, когда их соперником станет эстонский «Калев».

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