Воронов — о пропущенном ЧМ: пусть Базаревич дальше живёт со своими ощущениями

Атакующий защитник «Зенита» Евгений Воронов поделился мыслями о пропуске чемпионата мира. По словам баскетболиста, главный тренер национальной команды Сергей Базаревич поступил не лучшим образом, самостоятельно придя к выводу о том, что Воронов не желает выступать за сборную.

«Базаревич сказал, что у него есть ощущение, что я не хотел играть за сборную? Я бы хотел сказать, что не нужно нашему главному тренеру рассчитывать на свои ощущения. Он мог ощущать одно, но всё же, если бы хотел вызвать меня в сборную, проверить свои ощущения, можно было отправить вызов в команды, где я играл и играю.



У меня ни одного официального вызова не было, так что это всё миф. Вообще как-то не очень профессионально так говорить, что у него ощущения есть такие. Мне кажется, что сначала нужно позвать человека, и, если он откажется, можно говорить, что Воронов не хочет играть за сборную. Ни одного официального вызова не было. Так что пусть Сергей Базаревич дальше живёт со своими ощущениями», — приводит слова Воронова Nevasport.