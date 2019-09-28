Джеймс — о провале сборной США на ЧМ: все мы братья и я аплодирую нашей команде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от выступления сборной США на чемпионате мира, который прошёл в Китае с 31 августа по 15 сентября. По словам баскетболиста, невзирая на слабый результат, он готов поаплодировать каждому члену национальной команды.

«Не был доволен нашим выступлением на чемпионате мира. Но все мы братья. Я аплодирую каждому, кто был в этой команде летом», — приводит слова баскетболиста обозреватель Томер Азарли на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, на минувшем первенстве мира сборная США прекратила борьбу за медали на стадии четвертьфинала и в итоге заняла лишь седьмое место. Этот результат стал худшим в истории национальной команды США.