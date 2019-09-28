Куртинайтис: пришлось взять на матч с «Калевом» нескольких молодых игроков

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ против «Калева».
«С нами не полетели Энтони Гилл, Алексей Швед и Дайрис Бертанс, у которых есть повреждения, поэтому пришлось взять в Эстонию нескольких молодых игроков. Однако у нас достаточно сил, чтобы победить. У «Калева» изменился состав, пришли несколько легионеров, при этом стиль остался прежним: они играют быстро и со всеми принципиально борются, поэтому просто не будет.
В Лиге ВТБ все команды хорошего уровня, все представляют опасность, к тому же «Калев» сыграет дома, и это их первый матч, так что ждем примерно такой же борьбы, как в недавней встрече с «Зелена Гурой», — приводит слова Римаса Куринайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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