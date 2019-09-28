«Торонто» планирует сохранить Сиакама в составе
Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири подчеркнул, что команда планирует сохранить форварда Паскаля Сиакама. В прошлом сезоне Сиакам был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам года.
«Нынешней осенью или следующим летом, но мы намерены сохранить Сиакама в составе», — приводит слова Уджири RealGM.
Средняя статистика Сиакама в прошлом регулярном чемпионате составила 16,9 очка, 6,9 подбора, 3,1 передачи, 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота за 31,9 минуты.
«Торонто» завершил регулярку на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед в 82 матчах. В плей-офф канадская команда дошла до финала, где в шести встречах обыграла «Голден Стэйт Уорриорз».
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