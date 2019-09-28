Сын Римаса Куртинайтиса вошёл в тренерский штаб «Химок»

Гедрюс Куртинайтис, сын Римаса Куртинайтиса, стал ассистентом главного тренера «Химок», сообщает официальный сайт подмосковной команды. Гедрюс будет помогать отцу в работе с командой в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.



Гедрюс Куртинайтис начал карьеру тренера в 2015 году, возглавив литовский клуб «Расай Расениу». В 2017 году он покинул команду и стал ассистентом главного тренера в эстонском «Пярну».



В прошлом сезоне Куртинайтис-младший работал в китайском клубе «Чжэцзян Лайонс», в котором являлся главным тренером юношеской академии.



29 сентября подмосковный клуб проведёт матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Калева» в Таллине.