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Сын Римаса Куртинайтиса вошёл в тренерский штаб «Химок»

Сын Римаса Куртинайтиса вошёл в тренерский штаб «Химок»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Гедрюс Куртинайтис, сын Римаса Куртинайтиса, стал ассистентом главного тренера «Химок», сообщает официальный сайт подмосковной команды. Гедрюс будет помогать отцу в работе с командой в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ.

Гедрюс Куртинайтис начал карьеру тренера в 2015 году, возглавив литовский клуб «Расай Расениу». В 2017 году он покинул команду и стал ассистентом главного тренера в эстонском «Пярну».

В прошлом сезоне Куртинайтис-младший работал в китайском клубе «Чжэцзян Лайонс», в котором являлся главным тренером юношеской академии.

29 сентября подмосковный клуб проведёт матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Калева» в Таллине.

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