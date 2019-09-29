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«Нижний Новгород» обыграл «Легию» в ответном матче квалификации ЛЧ

«Нижний Новгород» обыграл «Легию» в ответном матче квалификации ЛЧ
Баскетбол / Еврокубок 0

Сегодня, 29 сентября, «Нижний Новгород» провёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА. Команде Зорана Лукича противостояла польская «Легия».

Российская команда с первых минут захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 9 очков — 29:20. Однако клуб из Польши сумел вернуться в игру и ушёл на большой перерыв, выигрывая со счётом 41:38. Во второй половине встречи нижегородцы больше не позволяли себе подобных спадов. После третьей четверти российский клуб выигрывал с разницей в 9 очков (64:54) и сумел упрочить лидерство в заключительном игровом отрезке — 78:63.

По сумме двух встреч «Нижний Новгород» одержал победу со счётом 152:124 и вышел в основной групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. В минувшем сезоне команда Лукича остановилась на стадии четвертьфинала турнира.

Лига чемпионов ФИБА. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 сентября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
78 : 63
Легия
Варшава, Польша
Нижний Новгород: Льюис - 24, Браун - 12, Астапкович - 11, Уиллис - 11, Ганькевич - 6, Стребков - 2, Комолов, Жбанов, Беленитский, Бабурин, Винник
Легия: Соса - 18, Белемен-Дзабату - 13, Матчак - 9, Брандон - 6, Ковальчик - 6, Новерски - 6, Финке - 3, Линовский - 2, Кивилша, Пиндер
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