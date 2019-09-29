«Нижний Новгород» обыграл «Легию» в ответном матче квалификации ЛЧ

Сегодня, 29 сентября, «Нижний Новгород» провёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА. Команде Зорана Лукича противостояла польская «Легия».
Российская команда с первых минут захватила инициативу и уже после первой четверти вела с разницей в 9 очков — 29:20. Однако клуб из Польши сумел вернуться в игру и ушёл на большой перерыв, выигрывая со счётом 41:38. Во второй половине встречи нижегородцы больше не позволяли себе подобных спадов. После третьей четверти российский клуб выигрывал с разницей в 9 очков (64:54) и сумел упрочить лидерство в заключительном игровом отрезке — 78:63.
По сумме двух встреч «Нижний Новгород» одержал победу со счётом 152:124 и вышел в основной групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. В минувшем сезоне команда Лукича остановилась на стадии четвертьфинала турнира.
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