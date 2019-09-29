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16 очков Тиммы помогли «Химкам» разгромить «Калев»

16 очков Тиммы помогли «Химкам» разгромить «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Таллине завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал «Химки». Реальную борьбу на паркете зрители увидели лишь в первой четверти, которую команда из Московской области выиграла с минимальным преимуществом — 23:22.

Уже во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса прибавили и на большой перерыв ушли, лидируя с двузначным преимуществом — 43:33. В третьей четверти «Химки» нарастили отрыв до 13 баллов — 66:53, а в заключительном игровом отрезке оформили разгром — 86:63.

Лучшим в составе победителей стал латвийский форвард Янис Тимма, набравший 16 очков. У «Калева» 18 очков и 8 подборов записал на свой счёт Янари Йоэсаар. Победа стала второй для «Химок» в нынешнем сезоне, в первой встрече команда победила «Зелену Гуру».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
29 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
63 : 86
Химки
Химки, Россия
Калев: Йыэсаар - 18, Китсинг - 12, Шкеле - 10, Сокк - 9, Курбас - 5, Райэсте - 4, Кангур - 3, Паасоя - 2, Джексон, Дорбек
Химки: Тимма - 16, Йович - 12, Йеребко - 9, Барашков - 8, Вольхин - 8, Зайцев - 7, Эванс - 7, Карасёв - 6, Моня - 6, Букер - 5, Десятников - 2, Вяльцев
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