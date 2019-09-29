16 очков Тиммы помогли «Химкам» разгромить «Калев»

В Таллине завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Калев» принимал «Химки». Реальную борьбу на паркете зрители увидели лишь в первой четверти, которую команда из Московской области выиграла с минимальным преимуществом — 23:22.

Уже во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса прибавили и на большой перерыв ушли, лидируя с двузначным преимуществом — 43:33. В третьей четверти «Химки» нарастили отрыв до 13 баллов — 66:53, а в заключительном игровом отрезке оформили разгром — 86:63.

Лучшим в составе победителей стал латвийский форвард Янис Тимма, набравший 16 очков. У «Калева» 18 очков и 8 подборов записал на свой счёт Янари Йоэсаар. Победа стала второй для «Химок» в нынешнем сезоне, в первой встрече команда победила «Зелену Гуру».