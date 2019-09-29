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Теодосич не готов завершить карьеру в сборной Сербии

Теодосич не готов завершить карьеру в сборной Сербии
Баскетбол 0

Разыгрывающий защитник «Виртус Болонья» и сборной Сербии Милош Теодосич признался, что пока не готов объявить об уходе из национальной команды.

«Сколько ещё я буду выступать за сборную Сербии? Это зависит от моего тела. Не могу сказать, что уйду через год, два или три. Мне бы хотелось выиграть с командой золото какого-либо турнира, прежде чем попрощаться с ней», — приводит слова серба Eurohoops.

Один из ветеранов и лидеров команды не смог принять участие в недавно завершившемся чемпионате мира из-за травмы. В прошлом Милош выигрывал серебряные награды со сборной Сербии на Евробаскете, чемпионате мира и Олимпийских играх.

Напомним, что после завершения чемпионата мира пост главного тренера сборной Сербии покинул Саша Джорджевич.

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