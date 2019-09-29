Куртинайтис — о победе над «Калевом»: не всё прошло так, как я хотел

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от разгромной победы своей команды над «Калевом» (86:63). По словам специалиста, невзирая на разгромный счёт, в матче не всё прошло так, как он планировал.

«Мы не планировали играть подобным образом, так как ожидали увидеть «Калев» в полном составе, а в итоге у них сыграли лишь девять человек. Тем не мене, мы провели хороший матч с точки зрения подготовки к Евролиге, особенно это касается различных вариантов защиты, которые будем использовать в дальнейшем.

Самое главное, мы показали энергию, старание, взяли подборы, контролировали матч, хотя не всё прошло так, как я хотел. И всё же мы проделали хорошую работу, я рад этой победе и поздравляю команду с этим результатом", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».