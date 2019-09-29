Итудис: ЦСКА нужно больше игр, чтобы больше быть похожими на команду

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ, в котором его команда встретится с пермской «Пармой». Также специалист коснулся темы недавнего поражения «армейцев» от «Енисея».

«Мы заслужили поражение от «Енисея», соперник играл лучше нас. Но, надеюсь, после долгой утренней видеосессии и тренировки днём мы разобрались в произошедшем. В моей карьере я люблю получать послания, умные люди всегда учатся после таких эпизодов. У «Пармы» собрана новая команда, её можно назвать умной и габаритной. Они идут на подбор, как сумасшедшие, потому это станет одним из ключевых факторов – нужно защищать свой щит и выиграть битву за отскок. Нам предстоит ещё один сложный матч. И нам нужно больше игр, чтобы больше быть похожими на команду», — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.