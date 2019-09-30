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Рэпер одолжил клубу НБА самолёт для перелёта в Индию

Рэпер одолжил клубу НБА самолёт для перелёта в Индию
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» в рамках подготовки к очередному сезону проведёт два матча в Индии. Чтобы облегчить жизнь баскетболистам, рэпер Дрейк решил одолжить клубу самолёт «Боинг-767», сообщает L'Equipe.

Самолёт стоимостью $ 185 млн под названием Air Drake принадлежит рэперу, но он его не покупал, а получил в рамках партнёрства с одним из канадских авиаперевозчиков.

4 и 5 октября в Индии впервые пройдут матчи клубов НБА. Обе встречи, в которых «Сакраменто» сыграет с «Индианой Пэйсерс», пройдут в Мумбаи.

В сезоне-2018/19 «Сакраменто» не вышел в плей-офф, закончив регулярный чемпионат с 39 победами и 43 поражениями. В новом сезоне НБА первый матч «Кингз» сыграют 23 октября с «Финикс Санз».

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