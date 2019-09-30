Президент ЦСКА рассказал, как спасал игрока от ГАИ

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что ему примерно раз в месяц приходилось решать вопросы, которые возникали у представителей ГАИ к Теодоросу Папалукасу, любившему быструю езду. Папалукас выступал за ЦСКА с 2002 по 2008 год, а также с 2012-го по 2013-й.

«Был такой знаменитый грек у нас, Теодорос Папалукас. Я не раз принимал участие в его дискуссиях с ГАИ. Он любил быстро ездить, правила, мягко говоря, соблюдал не всегда. По-русски говорил плохо, поэтому у нас с ним была договорённость: если какой-то инцидент на дороге — звонить мне.

Раз в месяц такие ситуации повторялись. Апофеозом его езды стал случай на Ходынке: он по встречке обогнал милицейский кортеж, который перевозил служебных лошадей», — приводит слова Ватутина «Коммерсантъ».