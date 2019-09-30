В «Лейкерс» пообещали не нагружать Леброна в предсезонке

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел пообещал, что во время предсезонной подготовки не станет слишком сильно нагружать Леброна Джеймса, главную звезду команды.

«В предсезонных матчах Леброн будет играть не много. Мы хотим здраво подойти к этому вопросу. Хочется, чтобы он провёл достаточно времени, чтобы познакомиться с новыми партнёрами по команде и найти со всеми общий язык, наладить какие-то связи. Но мы определённо не хотим перегрузить его в предсезонке», — приводит слова Вогела ESPN.

Первый матч в рамках предсезонной подготовки «Лейкерс» проведут 5 октября, когда их соперником станет «Голден Стэйт Уорриорз». В регулярном сезоне подопечные Вогела стартуют 22 октября матчем с «Лос-Анджелес Клипперс».