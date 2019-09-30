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Ухов: ЦСКА даже и половины своих возможностей не показал

Ухов: ЦСКА даже и половины своих возможностей не показал
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов поделился мыслями насчёт перспектив команды. По словам Ухова, ЦСКА не продемонстрировал даже половины своих возможностей.

«У нас состав обновился, плюс у нас не сыграли Кайл Хайнс и Коста Кофус. Думаю, что мы даже и половины своих возможностей не показали. Пока мы в начале долгого пути, нам предстоит ещё сыграться, почувствовать друг друга на паркете. Мы явно можем играть лучше. Думаю, что в решающих матчах ЦСКА покажет себя во всей красе», — приводит слова Ивана Ухова News.ru.

В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде уступил «Енисею» со счётом 71:80. 30 сентября ЦСКА сыграет с пермской «Пармой».

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