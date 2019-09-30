Ухов: ЦСКА даже и половины своих возможностей не показал
Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Иван Ухов поделился мыслями насчёт перспектив команды. По словам Ухова, ЦСКА не продемонстрировал даже половины своих возможностей.
«У нас состав обновился, плюс у нас не сыграли Кайл Хайнс и Коста Кофус. Думаю, что мы даже и половины своих возможностей не показали. Пока мы в начале долгого пути, нам предстоит ещё сыграться, почувствовать друг друга на паркете. Мы явно можем играть лучше. Думаю, что в решающих матчах ЦСКА покажет себя во всей красе», — приводит слова Ивана Ухова News.ru.
В первом матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде уступил «Енисею» со счётом 71:80. 30 сентября ЦСКА сыграет с пермской «Пармой».
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