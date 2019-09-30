ЦСКА сломил сопротивление «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» не лучшим образом начали матч, уступив в первой десятиминутке с разницей в три очка. Однако уже после первого перерыва ЦСКА смог переломить ход встречи в свою пользу, не только отквитав отставание, но и выйдя вперёд на два очка к большому перерыву.
Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой с минимальным перевесом сильнее оказались представители пермской команды. Решающей в матче оказалась четвёртая четверть: ЦСКА удалось совершить рывок и практически в два раза превзойти соперников — 29:15. Итоговый счёт матча — 89:74 (20:23, 21:16, 19:20, 29:15) в пользу ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
30 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
89 : 74
Парма
Пермский край, Россия
ЦСКА: Джеймс - 25, Клайберн - 18, Хайнс - 11, Стрелниекс - 10, Хэкетт - 7, Боломбой - 6, Фойгтман - 4, Воронцевич - 4, М. Кулагин - 2, Курбанов - 2, Ухов, Антонов
Парма: Григорьев - 21, Юшкевичюс - 18, Моултри - 10, Буланов - 9, Жукаускас - 8, Мейерис - 6, Забелин - 2, Будин, Мельников, Чернышев, Бондаренко, Жмако
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