ЦСКА сломил сопротивление «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» не лучшим образом начали матч, уступив в первой десятиминутке с разницей в три очка. Однако уже после первого перерыва ЦСКА смог переломить ход встречи в свою пользу, не только отквитав отставание, но и выйдя вперёд на два очка к большому перерыву.



Третий игровой отрезок прошёл в равной борьбе, в которой с минимальным перевесом сильнее оказались представители пермской команды. Решающей в матче оказалась четвёртая четверть: ЦСКА удалось совершить рывок и практически в два раза превзойти соперников — 29:15. Итоговый счёт матча — 89:74 (20:23, 21:16, 19:20, 29:15) в пользу ЦСКА.