Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» разгромил китайский клуб с разницей в 69 очков

«Хьюстон» разгромил китайский клуб с разницей в 69 очков
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» в рамках предсезонной подготовки сыграл с «Шанхай Шаркс». Встреча завершилась со счётом 140:71 в пользу «Хьюстона», причём «Рокетс» выиграли каждую четверть.

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал Клинт Капела, записавший на свой счёт 25 очков и 10 подборов. Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 10 очков, 17 передач и 12 подборов, — хотя провёл на площадке всего 22 минуты. Новичок «Рокетс» Расселл Уэстбрук не играл.

Видеообзор лучших моментов матча опубликовали в официальном «твиттере» «Хьюстона».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Следующий матч «Хьюстон» проведёт с «Лос-Анджелес Клипперс» 3 октября.

НБА. Предсезонные матчи

«Хьюстон Рокетс» — «Шанхай Шаркс» — 140:71 (36:14, 41:20, 34:17, 29:20).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент