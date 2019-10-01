«Хьюстон» разгромил китайский клуб с разницей в 69 очков

Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» в рамках предсезонной подготовки сыграл с «Шанхай Шаркс». Встреча завершилась со счётом 140:71 в пользу «Хьюстона», причём «Рокетс» выиграли каждую четверть.

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал Клинт Капела, записавший на свой счёт 25 очков и 10 подборов. Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 10 очков, 17 передач и 12 подборов, — хотя провёл на площадке всего 22 минуты. Новичок «Рокетс» Расселл Уэстбрук не играл.

Видеообзор лучших моментов матча опубликовали в официальном «твиттере» «Хьюстона».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Следующий матч «Хьюстон» проведёт с «Лос-Анджелес Клипперс» 3 октября.

НБА. Предсезонные матчи



«Хьюстон Рокетс» — «Шанхай Шаркс» — 140:71 (36:14, 41:20, 34:17, 29:20).