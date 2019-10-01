«Зенит» разгромил «Зелену Гуру» в Единой лиге ВТБ

Питерский «Зенит» с победы стартовал в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга в первом матче разгромил «Зелену Гуру» со счётом 92:67.

К большому перерыву «Зенит» обеспечил себе преимущество в 10 очков. В третьей и четвёртой четвертях питерцы лишь увеличили счёт и довели дело до победы.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Остин Холлинс, набравший 19 очков. В составе хозяев 16 очков набрал разыгрывающий Джо Томассон.

Для «Зелены Гуры» это поражение стало вторым в сезоне. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Зелена Гура» на выезде встретится с «Автодором».