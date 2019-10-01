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«Зенит» разгромил «Зелену Гуру» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» разгромил «Зелену Гуру» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Питерский «Зенит» с победы стартовал в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга в первом матче разгромил «Зелену Гуру» со счётом 92:67.

К большому перерыву «Зенит» обеспечил себе преимущество в 10 очков. В третьей и четвёртой четвертях питерцы лишь увеличили счёт и довели дело до победы.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Остин Холлинс, набравший 19 очков. В составе хозяев 16 очков набрал разыгрывающий Джо Томассон.

Для «Зелены Гуры» это поражение стало вторым в сезоне. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с ЦСКА, а «Зелена Гура» на выезде встретится с «Автодором».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 октября 2019, вторник. 20:00 МСК
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Окончен
67 : 92
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Зелена Гура: Томассон - 16, Майер - 15, Хакансон - 9, Зысковски - 8, Радич - 8, Гордон - 7, Кошарек - 3, Замойски - 1, Трачик, Понитка, Маковский, Язински
Зенит: Холлинс - 19, Айон - 16, Томас - 11, Ренфро - 9, Альбиси - 8, Понкрашов - 8, Пушков - 8, Зубков - 5, Понитка - 4, Трушкин - 2, Воронов - 2, Хвостов
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