Куртинайтис: в матче с «Маккаби» должны показать домашнюю уверенность

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби», который состоится на «Арене Мытищи» в четверг, 3 октября. Начало — в 20:00 мск.
«У нас по-прежнему проблемы с игроками: Карасев и Бертанс не долечили травмы и пока выходить на площадку не могут, и это потери. С другой стороны, играть все равно надо. Рад, что с нами тренируются Алексей Швед и Энтони Гилл. Безусловно, «Маккаби» — очень хорошая команда, пусть и в последние годы у них не было результата, поэтому им нужно реабилитироваться. У них хороший тренер, собрал хорошую команду. В составе «Маккаби» можно выделить Уилбекина, Уолтерса, перешедшего из «Жальгириса», Касспи, вернувшегося из НБА, где провел десять лет, а также центрового Блэка.
Одним словом, состав у них боевой, однако мы играем дома и должны дать двойную энергию, показать домашнюю уверенность. Мы провели два матча в Лиге ВТБ, где было не только много хорошего, но и вещей, которые можно было сыграть получше. У нас немало проблем, изменилось много игроков, и сыграться не так уж легко, однако, думаю, всё будет в порядке, потому что ребята тренируются очень хорошо, а мастерства у нас достаточно. Надеюсь, новый сезон начнем с победы», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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