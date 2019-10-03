Ерёмин посчитал поражение ЦСКА от «Енисея» полезной прививкой

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин прокомментировал поражение баскетбольного клуба ЦСКА в первом матче очередного сезона Единой лиги ВТБ. Во встрече, состоявшейся 28 сентября, ЦСКА на выезде неожиданно уступил «Енисею» со счётом 71:80.
«Что касается выступления в первых матчах Единой лиги, то, мне кажется, сейчас нужно осторожно обо всём судить. Вы видите, что ЦСКА в стартовой игре потерпел неожиданное поражение от «Енисея». Я соглашусь с тем, что оно не несёт в себе каких-то серьёзных последствий. Может быть, это даже лучше, что была такая своего рода прививка в начале сезона.
Но видно, что ещё где-то новая команда требует построения. Тем не менее всё равно все знают и ждут, что они будут в финале. Все — и спонсоры, и болельщики — ждут от них только первых мест. Поэтому, говоря о построении новой команды ЦСКА, все надеются, что на это уйдут не годы, а месяцы, недели», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».
Во втором матче в рамках Единой лиги ВТБ, состоявшемся 30 сентября, ЦСКА на своей площадке одолел «Парму» со счётом 89:74. Следующий матч «армейцы» сыграют дома 7 октября, когда их соперником станет «Зенит».
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