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Джеймс: ЦСКА проиграл бы «Торонто» с разницей в 30 очков

Джеймс: ЦСКА проиграл бы «Торонто» с разницей в 30 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

По мнению новичка ЦСКА Майка Джеймса, уровень Национальной баскетбольной ассоциации настолько высок, что «Торонто Рэпторс», действующий чемпион НБА, разгромил бы «армейцев», если бы вышел с ними на паркет.

Джеймса спросили, можно ли сказать, что НБА дискредитировала себя на чемпионате мира, поскольку сборная США, считавшаяся главным фаворитом турнира, провалилась, заняв лишь седьмое место.

«Глупости. Америка не привезла лучший состав, и им просто не хватило времени, чтобы выстроить команду.

Я бы вообще не говорил об НБА. Простая вещь: если бы «Торонто» играл с ЦСКА, то они бы выиграли с разницей в 30 очков. Вот и всё», — приводит слова Джеймса Sports.ru.

Чемпионат мира по баскетболу выиграла сборная Испании, которая в финале победила Аргентину со счётом 95:75.

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