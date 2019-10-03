Дончич: я хочу пойти по стопам Новицки

Один из лидеров «Даллас Маверикс», лучший новобранец прошлого сезона Лука Дончич поделился ожиданиями от предстоящего сезона НБА.



«Дирк Новицки порвёл здесь 21 сезон. Мне хочется пойти по его стопам. Выстроить правильную культуру побеждать — крайне важно. Наша задача — выйти в плей-офф, думаю, что нам это по силам. Такова моя задача на этот сезон. Вся наша команда с нетерпением ждёт старта чемпионата», — приводит слова Луки Дончича Mavs.com.



Напомним, Лука Дончич — третий номер драфта-2018. Минувший сезон стал для него дебютным в лиге. Что касается Порзингиса, то он оказался в команде из Техаса в ходе минувшего чемпионата в результате большого обмена, но из-за травмы ещё не провёл за коллектив ни одного матча.