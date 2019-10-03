Сразу три игрока получили звание MVP 1-го тура регулярного чемпионата Еврокубка
Сразу три игрока получили звание самого ценного игрока 1-го тура регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает пресс-служба турнира. В списке лучших оказались Грег Уиттингтон («Галатасарай»), Крис Бэбб («Промитеас») и Кенни Черри («Нантер»). На счету всех троих игроков по 29 баллов за показатель эффективности.
Крис Бэбб в 1-м туре в матче с «Маккаби Ришон» записал на свой счёт 19 очков и 6 подборов, Уиттингтон в 1-м туре набрал 18 очков, совершил 8 подборов и 3 перехвата в матче с «Тренто», а Кенни Черри во встрече с «Ховентудом» записал на свой счёт 24 очка, 9 передач и 3 перехвата, остановившись в шаге от дабл-дабла.
Посмотреть запись можно в твиттер-аккаунте Еврокубка.
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