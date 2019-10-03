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Защитник «Зенита»: у «Альбы» сильная командная игра. Это будет испытание

Защитник «Зенита»: у «Альбы» сильная командная игра. Это будет испытание
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Этот матч станет дебютным для питерцев в Евролиге.

«Это будет тест для нас, испытание. «Альба» — отличная команда, у них в составе много хороших баскетболистов, которые умеют играть вместе. Некоторые из них выступают друг с другом уже довольно давно. Так что мы ожидаем, что это будет испытанием.

Травмированные игроки? Ну да, некоторые люди играют важную роль, но, как я уже сказал, «Альба» хороша именно как команда. Даже без нескольких игроков она остаётся таковой. Мы не можем недооценивать их только потому, что у них нет пары человек, нужно готовиться так, как будто соперник в полной боеготовности. Мы так и будем делать», — приводит слова Остина Холлинза официальный сайт санкт-петербургской команды.

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