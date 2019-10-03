М. Леонард и Адебайо по примеру Батлера пришли на тренировку в 3:30 утра

Игроки «Майами Хит» Майерс Леонард и Бэм Адебайо вдохновились примером новичка команды Джимми Батлера и тоже пришли на тренировку в 3:30 утра, сообщает HotNewHipHop.



Ранее сообщалось, что Батлер ответственно отнёсся к первой тренировке в составе нового коллектива. Начало занятий было запланировано на 10:00 по местному времени, а Батлер появился в зале в 3:30.



Леонард заявил, что Батлер установил новый стандарт тренировок.



“Майами" трижды становился чемпионом НБА: в 2006, 2012 и 2013 годах. В первом случае самым ценным игроком финала был признан Дуэйн Уэйд, а в двух других — Леброн Джеймс.



В сезоне-2018/19 «Майами» не смог выйти в плей-офф. В регулярном чемпионате клуб одержал 39 побед и потерпел 43 поражения.



Первый матч в рамках предсезонной подготовки «Хит» сыграет 8 октября, соперником клуба станет «Сан-Антонио Спёрс».

Новичок «Майами» пришёл на тренировку в 3:30