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22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Маккаби» в Евролиге

22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Маккаби» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

«Химки» с победы стартовали в регулярном чемпионате Евролиги. В матче первого тура подмосковный клуб на своей площадке переиграл «Маккаби», встреча завершилась со счётом 89:83.

«Химки» к большому перерыву вели в счёте с преимуществом в 8 очков. В третьей четверти «Химки» оторвались ещё на 6 очков, но заключительная десятиминутка получилась нервной. Гости сумели сократить отставание.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка. Энтони Гилл завершил матч с 18 очками, а Янис Тима — с 17. Новичок команды, бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Юнас Йеребко набрал 14 баллов.

В составе «Маккаби» самым результативным стал центровой Тарик Блэк, набравший 17 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2019, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
89 : 83
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Химки: Швед - 22, Гилл - 18, Тимма - 17, Йеребко - 14, Эванс - 8, Моня - 6, Букер - 4, Зайцев, Вяльцев, Десятников, Йович
Маккаби Т-А: Блэк - 17, Касспи - 13, Хантер - 11, Брайант - 10, Уилбекин - 9, Уолтерс - 7, ДиБартоломео - 6, Эйси - 4, Зусман - 4, Дорси - 2, Авдия, Коэн
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