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24 очка Миротича помогли «Барселоне» обыграть «Анадолу Эфес» в Евролиге

24 очка Миротича помогли «Барселоне» обыграть «Анадолу Эфес» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В регулярном чемпионате Евролиги состоялись очередные матчи. Испанские клубы одержали синхронные победы.

«Баскония» в гостях обыграла литовский «Жальгирис» со счётом 70:58. После равной первой четверти испанцы завладели преимуществом, к большому перерыву они обеспечили себе отрыв в 7 очков. Третью и четвёртую четверти испанский клуб тоже выиграл. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Шевйон Шилдс, набравший 19 очков. У хозяев никому не удалось набрать больше 10 баллов.

«Барселона» в гостях обыграла турецкий «Анадолу Эфес», финалиста прошлого сезона Евролиги. Уже после первой четверти каталонцы вели «+5». К перерыву преимущество гостей увеличилось до 11 очков. «Анадолу» удалось вернуться в игру в третьей четверти, но заключительную 10-минутку турецкий клуб снова проиграл.

Форвард «Барселоны» Никола Миротич стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка. У «Анадолу Эфес» форвард Алек Питерс набрал 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2019, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
64 : 74
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Питерс - 16, Мичич - 14, Пляйсс - 13, Балбай - 7, Dunston - 7, Гечим - 3, Singleton - 2, Тунджер - 2, Ilyasoglu, Шанлы, Андерсон, Симон
Барселона: Миротич - 24, Delaney - 11, Дэвис - 10, Ориола - 8, Клавер - 7, Томич - 6, Ханга - 5, Хиггинс - 3, Шмитс, Abrines Redondo, Курич, Больмаро
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
04 октября 2019, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
64 : 74
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Питерс - 16, Мичич - 14, Пляйсс - 13, Балбай - 7, Dunston - 7, Гечим - 3, Singleton - 2, Тунджер - 2, Ilyasoglu, Шанлы, Андерсон, Симон
Барселона: Миротич - 24, Delaney - 11, Дэвис - 10, Ориола - 8, Клавер - 7, Томич - 6, Ханга - 5, Хиггинс - 3, Шмитс, Abrines Redondo, Курич, Больмаро
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