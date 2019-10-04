24 очка Миротича помогли «Барселоне» обыграть «Анадолу Эфес» в Евролиге

В регулярном чемпионате Евролиги состоялись очередные матчи. Испанские клубы одержали синхронные победы.
«Баскония» в гостях обыграла литовский «Жальгирис» со счётом 70:58. После равной первой четверти испанцы завладели преимуществом, к большому перерыву они обеспечили себе отрыв в 7 очков. Третью и четвёртую четверти испанский клуб тоже выиграл. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Шевйон Шилдс, набравший 19 очков. У хозяев никому не удалось набрать больше 10 баллов.
«Барселона» в гостях обыграла турецкий «Анадолу Эфес», финалиста прошлого сезона Евролиги. Уже после первой четверти каталонцы вели «+5». К перерыву преимущество гостей увеличилось до 11 очков. «Анадолу» удалось вернуться в игру в третьей четверти, но заключительную 10-минутку турецкий клуб снова проиграл.
Форвард «Барселоны» Никола Миротич стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка. У «Анадолу Эфес» форвард Алек Питерс набрал 16 очков.
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